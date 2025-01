Cor 26 giugno 2022 Alghero: volo urgente per una bimba di 8 mesi La piccola è stata trasportata con un Falcon 900 del 31° Stormo dell´Aeronautica, diretta verso Genova. All´arrivo in Liguria è stata affidata alle cure dell´ospedale Gaslin



ALGHERO - Volo urgente da Alghero per l'Aeronautica nel pomeriggio di sabato per portare in salvo una bimba di 8 mesi in imminente pericolo di vita. La piccola è stata trasportata con un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica, partita dall'ospedale di Alghero e diretta verso Genova. All'arrivo in Liguria è stata affidata alle cure dell'ospedale Gaslin.