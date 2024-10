Cor 2 luglio 2022 Da lunedì chiuso un tratto del Corso a Sassari Dalle 7 di lunedì 4 luglio fino alle 19 di 11 lunedì, salvo imprevisti, corso Vittorio Emanuele II sarà chiuso al traffico per tutti i veicoli, compresi i mezzi pubblici e i veicoli autorizzati, nel tratto ascendente compreso tra via Sebastiano Satta e via Cesare Battisti



SASSARI - Dalle 7 di lunedì 4 luglio fino alle 19 di 11 lunedì, salvo imprevisti, corso Vittorio Emanuele II sarà chiuso al traffico per tutti i veicoli, compresi i mezzi pubblici e i veicoli autorizzati, nel tratto ascendente compreso tra via Sebastiano Satta e via Cesare Battisti. Inoltre per chiunque sarà chiusa al traffico via Canopolo, tra via Insinuazione e corso Vittorio Emanuele II. I percorsi alternativi dei mezzi pubblici sono comunicati dall’Atp.



Negli stessi giorni, a partire dalle 20 e fino alle 2:30 del giorno successivo, il traffico locale diretto verso via Cesare Battisti (la zona pedonale istituita per l’estate) sarà deviato da largo Cavallotti su via al Carmine e da piazza Azuni su via Università.



Saranno eseguiti alcuni interventi urgenti di sistemazione del basolato nel Corso, per la messa in sicurezza e in vista dei Candelieri e per permettere la maturazione dei ripristini prima di sottoporre la pavimentazione al carico dei mezzi. Sarà garantito il passaggio dei pedoni e l'accesso e l'uscita dagli ingressi presenti nei tratti di strada occupati. Si raccomanda a pedoni e automobilisti la massima attenzione e il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni che saranno fornite dagli operatori movieri a terra al fine di salvaguardare la sicurezza di utenza e maestranze durante tutta la durata di esecuzione dei lavori.