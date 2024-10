Cor 8 luglio 2022 Scatta il divieto sosta su Viale Primo Maggio Troppo pericolosa, per l´attraversamento di numerosi bagnanti, la sosta parallela alla strada litoranea che attraversa Maria Pia e conduce a Fertilia. Istituita la rimozione forzata dei veicoli sui due lati della carreggiata



ALGHERO - Scatta il divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati della carreggiata nel tratto di Viale Primo Maggio ricompreso dalla via Libeccio fino alla rotatoria di Viale Burruni. All'origine della scelta, quasi obbligata, la totale mancanza di marciapiedi ed il conseguente potenziale pericolo per i numerosi bagnanti che durante il periodo estivo affollano la spiaggia di Maria Pia.



La sosta dei veicoli parallelamente all’asse stradale su una fila, infatti, costituisce un evidente pericolo per la circolazione in quanto la sagoma degli stessi occupa interamente la banchina e invade, talvolta, oltre la linea continua che segna il margine della carreggiata. Non di meno il pericolo di incendi, causato dalla forte presenza di infestanti.



Per tutte le persone abituate a frequentare la spiaggia e la pineta, sono state appositamente realizzate - oltre ai parcheggi stabili presenti lungo il litorale - nuove aree di sosta libere e a pagamento, esterne alla carreggiata stradale, a cui si aggiunge anche l'area parcheggio interna al Palazzo dei Congressi.



Nella foto: Viale Primo Maggio ad Alghero