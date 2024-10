Cor 12 luglio 2022 «4 Corsie, Solinas vergognoso» La deputata algherese si scaglia contro il Governatore sardista per la Sassari-Alghero: Non è concepibile che i tempi per lo sblocco dei lavori del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l’aeroporto di Alghero –Fertilia continuino ad allungarsi



ALGHERO - «Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare prima che il presidente della Regione Sardegna dia una risposta ad Anas in merito alla nuova richiesta di maggiori finanziamenti per i lavori della SS 291? L’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali ha fatto la sua parte e circa un mese fa ha informato il governatore Solinas, in qualità di Commissario Straordinario per la viabilità in Sardegna, di aver concluso l’attività di aggiornamento della parte economica del Progetto Esecutivo. Ad oggi, però, l’Anas non ha ricevuto alcun riscontro». A domandarselo è la deputata Paola Deiana che striglia il presidente Solinas: «Non è concepibile che i tempi per lo sblocco dei lavori del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l’aeroporto di Alghero –Fertilia (bretella per l'aeroporto), continuino ad allungarsi a causa dell'immobilismo del Governatore».



La parlamentare spiega che l’Anas ha chiesto a Solinas «una formale convalida della richiesta di ulteriori finanziamenti necessari per la realizzazione dell’infrastruttura. Infatti, per fare fronte al maggiore fabbisogno economico di 38.226.751,87 di euro, dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime, Anas intende proporre al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di reperire le suddette risorse nell’ambito del Fondo Unico, con il parziale definanziamento di un altro intervento di Anas di non immediata cantierabilità». «In questo silenzio riecheggiano le parole del presidente Solinas pronunciate in seguito alla nomina di Commissario straordinario per la viabilità della Sardegna: L'Isola è protagonista delle proprie scelte e del proprio futuro. Quelle stesse scelte che di fatto stanno continuando a penalizzare un’intera regione e in questo caso a paralizzare i lavori per il completamento di un’opera fondamentale in termini di sicurezza per il territorio» conclude Paola Deiana.