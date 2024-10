Cor 12 luglio 2022 Siniscola: ladri in azione da Abbanoa A scoprire il furto sono stati i tecnici dell’impresa di conduzione dell’impianto che hanno proceduto immediatamente a presentare formale denuncia ai carabinieri di Siniscola



SINISCOLA - Un gravissimo episodio è avvenuto nella notte nell’impianto di sollevamento fognario di Siniscola in località Mandras. Ignoti sono entrati in azione e hanno rubato i grigliati a protezione delle vasche, il cancello principale, il cancelletto d’ingresso ai locali tecnici e buona parte della recinzione in ferro zincato.



A scoprire il furto sono stati i tecnici dell’impresa di conduzione dell’impianto che hanno proceduto immediatamente a presentare formale denuncia ai carabinieri di Siniscola.



Nonostante non sia stata compromessa l’operatività del sollevamento fognario, fondamentale per rilanciare i reflui verso il depuratore, i danni sono comunque ingenti. La quantificazione è in corso, ma una prima stima è dell’ordine di diverse decine di migliaia di euro. Le infrastrutture sottratte sono fondamentali per la sicurezza dell’impianto garantendo la protezione da cadute accidentali nelle vasche di trattamento.