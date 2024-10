S.A. 13 luglio 2022 Camera Commercio: nuovo collegio sindacale Ne faranno parte insieme a Leonardo Tilocca in qualità di presidente, Stefania Fusco ed Elisabetta Ibba. Il nuovo collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Sassari resterà in carica per il prossimo quadriennio



SASSARI - Si è insediato il nuovo collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Sassari che resterà in carica per il prossimo quadriennio. Ne faranno parte insieme a Leonardo Tilocca in qualità di presidente, Stefania Fusco ed Elisabetta Ibba. I nuovi componenti sono stati accolti nella sede camerale dal presidente, Stefano Visconti e dal segretario generale Pietro Esposito che hanno ringraziato il gruppo di lavoro uscente per l'attività svolta ed augurato un buon lavoro a tutti i nuovi arrivati.



Il nuovo presidente, Tilocca, è dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con incarico attuale di Direttore della Ragioneria dello Stato di Nuoro/Ogliastra. Stefania Fusco, commercialista sassarese con esperienza pluriennale, ed Elisabetta Ibba, cagliaritana, funzionaria del Ministero delle finanze.



Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Camera di Commercio. Un'attività che si concretizza con il monitoraggio periodico degli atti di Giunta e Consiglio camerale e la puntuale vigilanza contabile e finanziaria sulla gestione dell'Ente.



Nella foto: Stefano Visconti