S.A. 13 luglio 2022 Fondazione: concorsi ad Alghero La Fondazione Alghero cerca personale. Un avviso pubblico è già stato diffuso per la ricerca di un responsabile area strutture e logistica. A seguire altri bandi per assunzioni a tempo pieno e indeterminato



ALGHERO - La Fondazione Alghero cerca un responsabile area strutture e logistica. Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere diploma di laurea di secondo livello (magistrale o a ciclo unico), esclusivamente in classe LM03, LM04, LM35, LM48, LM75, o titolo di studio equipollente per i cittadini degli altri stati membri dell'Unione Europea.



Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno il 28 luglio, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo selezioni@pec.edugov.it. L’Ente si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione se le domande di partecipazione al concorso dovessero risultare in numero superiore a cinquanta. Il bando di concorso insieme a tutti i documenti necessari sono pubblicati sul sito della Fondazione sezione Avvisi e Bandi, sull’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso e sul sito del Comune di Alghero.



Oltre al bando di concorso per l’assunzione della figura di Responsabile Area Strutture e Logistica, a seguire saranno pubblicati gli avvisi relativi alle sottoelencate figure secondo un iter che si concluderà entro il mese di ottobre: un impiegato con funzioni amministrative (II fascia- II livello (ex livello C1 - parametro 121,47) del CCNL Federculture, tempo pieno e indeterminato; un operatore turistico II fascia- II livello (ex livello C1 - parametro 121,47) del CCNL federcultura, tempo pieno e indeterminato; 1 Responsabile Area Finanziaria, III fascia- II livello (ex livello D1 - parametro 136,44) del CCNL federculture, tempo pieno e indeterminato.