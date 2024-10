Cor 14 luglio 2022

Covid: quarta dose per gli over60

CAGLIARI - Avviata anche in Sardegna la vaccinazione con la quarta dose (second booster) per tutti gli over 60 e over 12 fragili, così come indicato nella circolare inviata dal ministero della Salute alle Regioni. «Attualmente - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - la piattaforma di prenotazione di Poste italiane è in fase di aggiornamento per renderla disponibile a tutte le persone che appartengono alla nuova platea allargata».



«Gli over sessanta possono già prenotarsi, mentre per gli over dodici fragili è in corso il caricamento a sistema delle anagrafiche. In attesa che sia completato il passaggio tecnico, che consentirà di rendere disponibile il sistema di prenotazione per tutti, abbiamo comunque dato indicazione alle Asl, che stanno procedendo a informare i cittadini sulle modalità organizzative all'interno del proprio territorio, di vaccinare, compatibilmente con le loro possibilità, tutte le persone che possono essere sottoposte al secondo richiamo e dovessero presentarsi spontaneamente senza prenotazione», un'impostazione, questa, confermata oggi pomeriggio nel corso della riunione dell'Unità di crisi regionale per l'emergenza Covid, a cui hanno preso parte i vertici delle aziende sanitarie dell'Isola.



Martedì in Sardegna sono state somministrate 1.212 quarte dosi e mercoledì 13 luglio il dato parziale è di 1.485 dosi somministrate. In tutto, i second booster inoculati in Sardegna, fino a oggi riservati ai fragili over 60 e agli over 80, sono poco meno di 23 mila dosi.