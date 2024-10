Cor 14 luglio 2022 AeroItalia, decolla il Forlì-Alghero Inaugurata la nuova rotta della compagnia che sarà operata per tutta la stagione estiva con due frequenze a settimana, il giovedì ed il sabato. Soddisfazione per la compagnia aerea AeroItalia e la Sogeaal per la nuova partnership commerciale



ALGHERO - E' attiva la nuova rotta Forlì-Alghero per la Summer 2022, soddisfazione per la compagnia aerea AeroItalia e la Sogeaal, società di gestione dell’Aeroporto di Alghero per la nuova partnership commerciale estiva.



AeroItalia, compagnia aerea Italiana nata nel 2022, ha scelto l’aeroporto di Alghero per lo start up delle sue operazioni. Il volo diretto da Forlì, prima base operativa del vettore, contribuisce ad ampliare il network dall’aeroporto di Alghero ed in particolare le opportunità di viaggio nazionali. Il primo volo è atterrato nella mattinata di oggi (giovedì) ad Alghero, inaugurando la nuova rotta della compagnia che sarà operata per tutta la stagione estiva con 2 frequenze a settimana (Giovedì e Sabato).



AeroItalia, per l’estate 2022, offre un network di 10 rotte (8 domestiche e 2 internazionali) collegando destinazioni europee ed opera con una flotta di 3 aeromobili Boeing 737. AeroItalia offre un’esperienza di viaggio caratterizzata da prezzi concorrenziali low cost ed un ottimo servizio di bordo. Il collegamento Forlì-Alghero sarà operato con partenza da Forlì alle ore 7 e da Alghero alle ore 9.