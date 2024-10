Cor 14 luglio 2022 Guida ubriaco per le strade di Ottana: denunciato Nei guai un cittadino di Ottana, ben oltre i limiti consentiti per poter guidare. Ritirata la patente. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri della locale stazione



NUORO - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo che, alla guida della propria autovettura, è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Patente di guida ritirata.