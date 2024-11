Cor 16 luglio 2022 Rotary club Porto Torres: Leonetto Conti presidente Ad indossare il collare è il nuovo presidente Leonetto Conti che succede a Paolo Pinna. Una cerimonia suggestiva nel giardino del ristorante Li Lioni, a cui ha partecipato anche il sindaco Massimo Mulas



PORTO TORRES - Passaggio di campana al Rotary club Porto Torres. Ad indossare il collare è il nuovo presidente Leonetto Conti che succede a Paolo Pinna. Una cerimonia suggestiva nel giardino del ristorante Li Lioni, a cui ha partecipato anche il sindaco Massimo Mulas e i comandanti o loro rappresentanti delle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria.



Dopo la rassegna delle attività dell’anno rotariano appena concluso, caratterizzato da diverse iniziative legate in particolare con gli Istituti di scuola superiore, il neo presidente ha illustrato le progettualità essenziali per la prossima stagione. Nel corso della serata un video trasmesso sulle attività svolte durante l’anno, e la consegna di pergamene e targhe a soci che si sono particolarmente distinti.



Leonetto Conti guiderà un nuovo consiglio direttivo composto dal past president Paolo Pinna, vicepresidente Fernando Ruperti, il segretario e presidente designato Piero Tolu, il tesoriere Antonello Spina il prefetto Maria Antonietta Rozzo, i consiglieri Francesco Biccheddu e Francesca Bangoni, il segretario esecutivo Monica Sanna. Un particolare ringraziamento con encomio è andato ai club Inner Wheel e RotarAct. Nella serata sono stati nominati anche i presidenti delle singole commissioni.