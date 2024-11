Cor 16 luglio 2022 Maria Pia, operativi i parcheggi balneari Operative ad Alghero le nuove aree sosta temporanee volute con forza e progettate dall´Amministrazione comunale, con l´impegno degli assessorati alle Manutenzioni, all´Ambiente, al Demanio ed alla Viabilità. Domenica apertura straordinaria In House per ritiro tagliandi residenti



ALGHERO - Più ordine e decoro, maggiore sicurezza e nuovi servizi attrezzati per residenti e turisti a supporto della spiaggia di Maria Pia, una delle più frequentate della Riviera del Corallo, a ridosso del litorale che dall'ospedale Marino arriva a Fertilia. Aprono le nuove aree sosta temporanee per automobili e caravan volute con forza e progettate dall'Amministrazione comunale, con l'impegno degli assessorati alle Manutenzioni, all'Ambiente, al Demanio ed alla Viabilità, realizzate col prezioso supporto dell'Alghero in House.



Un servizio indispensabile che viene incontro alle esigenze della città, in una delle aree balneari urbane più trafficate nei mesi estivi. A pieno regime potranno ospitare più di 800 macchine negli stalli a pagamento e oltre 200 parcheggi liberi per i residenti che ne hanno fatto richiesta (è obbligatorio dotarsi di tagliando da esibire sul cruscotto dell'auto). Si tratta di un progetto sperimentale che oltre ad innalzare sensibilmente il livello di sicurezza sul viale Primo Maggio e su tutto il litorale compreso tra la via del Libeccio e la rotatoria con viale Burruni, ha permesso l'assunzione temporanea di alcuni lavoratori.



Le tariffe (dalle ore 9 alle 21). Per le auto 6 euro per mezza giornata e 10 euro l’intera giornata; per caravan e camper 9 euro mezza giornata e 18 euro per intera giornata, mentre i residenti potranno munirsi di ticket che rilascerà la Società In House, con sede in via Diez n. 29, previa manifestazione di interesse da inviarsi all'indirizzo mail parcheggi@algheroinhouse.com (per info chiamare dal lunedì al venerdì dalla 9:00 alle 12:00 il seguente numero 0799143309 – 342 3839066). Nella giornata di domani - domenica 17 luglio 2022 - gli uffici osserveranno un turno di apertura straordinaria dalle ore 7.30 alle 14 per il ritiro dei tagliandi riservati ai residenti.