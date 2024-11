S.A. 24 luglio 2022 Paolo Crepet ritorna ad Alghero Lo psichiatra e sociologo presenterà il suo nuovo libro "Lezioni di sogni" a Castelsardo mercoledì 27 luglio e ad Alghero giovedì 28 luglio alle ore 21



ALGHERO - Proseguono gli appuntamenti della rassegna estiva di incontri con l’autore "Ai margini della notte. Libri e autori in città" della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero in collaborazione con Associazione Alghenegra, Centro Commerciale Naturale “Al centro storico”, Associazione Intrecci Culturali, Villa Mosca Charming House e Ristorante Movida. Torna in Sardegna a fine luglio Paolo Crepet che presenterà il suo nuovo libro "Lezioni di sogni" (Mondadori, 2022) a Castelsardo mercoledì 27 luglio in piazza Nuova alle 21 in compagnia di Giampaolo Cassitta e in collaborazione con il festival "Alcasti", e ad Alghero giovedì 28 luglio alle ore 21 nella splendida cornice del giardino di Villa Mosca in compagnia della giornalista Cristina Nadotti.



Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, da sempre impegnato nell'analisi del rapporto tra generazioni, già autore di diverse pubblicazioni, afferma che siamo nel pieno di quella che papa Francesco ha definito una catastrofe educativa: molti adulti si sentono sperduti, impreparati, quasi impotenti di fronte alle nuove generazioni e i giovani si trovano senza punti di riferimento sicuri. In un mondo che cambia con rapidità, è più che mai necessario ripensare il difficile compito di educare.



Paolo Crepet scrive perciò questo libro «come un portolano utile, per naviganti impauriti da vecchie e nuove tempeste, per chi voglia riafferrare il bandolo di una matassa troppo strategica perché sia lasciata all’ignavia degli indifferenti». Ripercorrendo quanto scritto negli ultimi trent’anni, mescolando ricordi personali e pubbliche riflessioni, Paolo Crepet offre il frutto della sua lunga esperienza, delineando quello che in molti hanno definito «il metodo Crepet». Un lungo viaggio, che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro.



