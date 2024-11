La Sassari-Alghero inchiodata. Deiana chiede dimissioni a Solinas

Cor 26 luglio 2022 La Sassari-Alghero inchiodata

ALGHERO - «Quando in quattro anni riesci a sbloccare una situazione che per decenni è rimasta ferma al palo e proprio all’ultimo passaggio chi ne ha la competenza decide di non agire, allora significa che manca proprio la volontà politica, intrisa di quella malafede posta in essere per evitare che altri perseguano risultati importanti per i cittadini, per una comunità, per una Regione».



A dichiararlo è l’onorevole Paola Deiana (Insieme per il futuro) che esprime forte preoccupazione sul silenzio del presidente della Regione Christian Solinas in merito alla nuova richiesta di maggiori finanziamenti per i lavori della SS 291 da parte di Anas. «Dopo essere andato alla ricerca di capri espiatori, mi chiedo quale sia ora, considerata la sua posizione di Commissario Straordinario per la viabilità in Sardegna, la scusa del governatore Solinas per non rispondere da oltre un mese alla richiesta di Anas».



Paola Deiana ricorda che il 17 giugno scorso l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali ha informato il presidente di aver concluso l’attività di aggiornamento della parte economica del Progetto Esecutivo. «Da parte di Solinas serve una formale convalida della richiesta di ulteriori finanziamenti necessari per la realizzazione dell’infrastruttura». «Ora basta - conclude l’onorevole - il presidente rassegni le dimissioni da Commissario straordinario, si faccia da parte e prenda almeno questa decisione per il bene del territorio del nord-ovest della Sardegna».