Torres buona la prima, battito il Milan Primavera

SASSARI - Le gambe sono ancora da rodare, il caldo è opprimente, ma la prima uscita della Torres è positiva. Tre a zero alla primavera del Milan in una sfida in cui Mister Greco ha voluto vedere all'opera soprattutto i giocatori giovani e quelli che si allenano con la squadra ma che ancora non hanno firmato. È venuto fuori un buon test nel quale Greco ha schierato i suoi con il 4-3-3. La Torres ha fatto la partita e dopo un paio di occasioni ha sbloccato il risultato alla mezz'ora: cross dalla sinistra di Campagna, la difesa del Milan allontana ma arriva Gianola dal limite e la piazza d'esterno. Prima dell'intervallo ancora Torres vicina al gol con Sorgente che ben smarcato in area ha colpito il palo. Tanti cambi da una parte e dall'altra e ripresa che mantiene il tema del primo tempo, la gara la fa la Torres. Sono Campagna e Gianola con due bellissimi gol a suggellare il punteggio sul 3-0, mentre Sorgente nel finale sbaglia un calcio di rigore. Buona la prima dunque, domani di nuovo in campo, a Chatillon contro il Novara.