S.A. 27 luglio 2022 Confcommercio è azionista di Sogaer Confcommercio Sud Sardegna entra nella società di gestione dell´aeroporto di Cagliari-Elmas in seguito all´acquisto della quota detenuta dal Consorzio Turistico Sardegna Costa-Sud



CAGLIARI - «Finalmente Confcommercio Sud Sardegna è azionista di Sogaer e potrà farsi sentire in Assemblea». Alberto Bertolotti e Fausto Mura, presidente e vicepresidente di Confcommercio Sud Sardegna, annunciano l'ingresso di Confcommercio Sud Sardegna nella società di gestione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas in seguito all'acquisto della quota detenuta dal Consorzio Turistico Sardegna Costa-Sud. «Si tratta di un passaggio fondamentale perché, in quanto azionisti, ora chiederemo fermamente a Sogaer di partecipare attivamente a tutte le decisioni e di avere accesso ai documenti che continuano a rimanere segreti e che riguardano il futuro dell'aeroporto di Cagliari», precisano Bertolotti e Mura.



"«Confcommercio Sud Sardegna ribadisce la sua ferma contrarietà verso la cessione della società a fondi speculativi che, dopo aver acquisito il controllo degli scali di Alghero e Olbia, vogliono gestire l'intero sistema aeroportuale sardo. Una privatizzazione di fatto che sottrae alle politiche regionali la sovranità sulla programmazione turistica dell'isola. Crediamo che molte voci in Consiglio regionale siano contrarie. È giunto il momento di una presa di posizione chiara del governo della Regione. Nei prossimi giorni annunceremo alla stampa importanti novità».



Martino Di Martino, presidente del Consorzio Turistico Sardegna Costa-Sud, che cede le quote, va via senza rimpianti: «Ci siamo più volte messi a disposizione a supporto delle azioni di promozione del Sud Sardegna, ma non c'è mai stato riconosciuto alcun ruolo e alcuno spazio. Il sistema di gestione del potere della Camera di Commercio di Cagliari, evidentemente, ha ritenuto inutile coinvolgerci, molto spesso mancando anche nei più elementari gesti di cortesia. Togliamo il disturbo. Speriamo che i nuovi soci possano incidere più di noi all'interno della Sogaer».