1 agosto 2022 Ivana Spagna incanta Porto Torres La cantante è stata la protagonista di una due giorni di eventi, musica e cabaret, un ricco programma per la "Festa dei muratori 2022"



PORTO TORRES - Il look aggressivo e il ritmo dance in lingua inglese, i successi “Easy Lady” e “Call me”ma anche i brani in lingua italiana come “Gente come Noi” e “Il cerchio della vita”. Così la cantautrice Ivana Spagna ha incantato il pubblico sotto la Torre Aragonese, una folla immensa che a Porto Torres ha riempito le piazze e le strade lungo corso Vittorio Emanuele e sul lungomare.



E’ stata la protagonista di una due giorni di eventi, musica e cabaret, un ricco programma per la “Festa dei muratori 2022”, manifestazione dedicata a due persone scomparse, Massimo Zirulia e Roberto Porcheddu e organizzata da uno staff di amici e collaboratori grazie al contributo economico di imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti e cittadini.



Sabato 30 luglio sul palco della torre simbolo è salito il gruppo folk "Eba Giara", seguito dallo spettacolo “Tale & Quale Show” presentato da Christian Luisi, una serie di performance di artisti professionisti che si sono calati nei panni dei grandi della musica popolare italiana. Al termine la giuria presente ha decretato come vincitore il cantante che ha imitato Edoardo Bennato. Le risate e il divertimento hanno accompagnato la conclusione della serata con il cabarettista Giuseppe Masia. Ieri un tripudio per Ivana Spagna, un record di presenze nei locali e per le vie, un pubblico che prima aveva assistito con entusiasmo all’esibizione della band dei BlackBoard e della cabarettista Signora Agnese. Lo spettacolo si è concluso con le musiche di Omar Dj.