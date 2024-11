S.A. 1 agosto 2022 A Nuoro giro di vite dei Carabinieri Complessivamente sono stati attuati circa 200 servizi tra pattuglie e perlustrazioni, che hanno visto in campo tutto il personale disponibile delle 77 Stazioni e 1 Tenenza disseminate su tutta la provincia, dei Nuclei Radiomobili, del Nucleo Investigativo e delle Squadriglie



NUORO - In piena stagione estiva, durante il decorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno intensificato i controlli sull’intero territorio, soprattutto nelle località a maggior afflusso turistico. Le attività si inseriscono in un vasto piano di controllo con la predisposizione di un'articolata serie di servizi, volti a prevenire e contrastare la commissione di reati in genere, con particolare riguardo a quelli di tipo predatorio, e il controllo della circolazione stradale anche in considerazione dell’elevato traffico veicolare.



Complessivamente sono stati attuati circa 200 servizi tra pattuglie e perlustrazioni, che hanno visto in campo tutto il personale disponibile delle 77 Stazioni e 1 Tenenza disseminate su tutta la provincia, dei Nuclei Radiomobili, del Nucleo Investigativo e delle Squadriglie.

Numerosi i posti di controllo e posti di blocco nel corso dei quali sono state effettuate perquisizioni e test con etilometro, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia. Nel corso della notte cinque ragazzi sono stati sorpresi con sostanza stupefacente e segnalati alla Prefettura, mentre un 25enne è stato sanzionato per i comportamenti molesti dovuti allo stato di ebrezza.



Anche le attività commerciali sotto la lente d’ingrandimento: diversi controlli sono stati attuati nei confronti di case vacanze ed esercizi di somministrazione, cinque al momento le violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro e disciplina connessa alla somministrazione di bevande alcoliche. Un esercente commerciale è stato deferito in stato di libertà per aver conservato alimenti scaduti di validità, con origine non identificata e in cattivo stato di conservazione, veniva altresì contestata la violazione amministrativa per avere impiegato un lavoratore “in nero”. Non è mancata in questi giorni di intenso traffico anche una costante opera di assistenza agli utenti della strada da parte dei Carabinieri. I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire sicurezza e serenità a vacanzieri e residenti.