S.A. 5 agosto 2022 Sigilli a locale notturno ad Alghero Al momento del controllo il locale risultava aperto e con numerosi avventori, sia all’interno che all’esterno della discoteca nonostante le irregolarità. Uno dei titolari è stato denunciato per falso ideologico per alcune dichiarazioni mendaci



ALGHERO - La notte del 30 luglio è stato posto sotto sequestro preventivo un noto locale notturno di Alghero, provvedimento che il G.I.P. di Sassari ha convalidato il 2 agosto. La misura è stata adottata a seguito delle irregolarità riscontrate, in occasione di un controllo effettuato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30, dalla Polizia di Stato di Sassari, in collaborazione con personale del Commissariato di Alghero, della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero e della Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Alghero.



In particolare, è risultato che i gestori, deferiti all’Autorità Giudiziaria, eserciterebbero l’attività assenza delle autorizzazioni richieste a tutela dell’incolumità pubblica ed, in particolare, nonostante un provvedimento interdittivo (con ordine di cessazione immediata dell’attività), adottato lo stesso giorno 29 luglio dal Comune di Alghero.



Ciò nonostante, al momento del controllo il locale risultava aperto e con numerosi avventori, sia all’interno che all’esterno della discoteca.

Uno dei titolari è stato, inoltre, denunciato per falso ideologico per alcune dichiarazioni mendaci. Alla luce di quanto rilevato sul posto, gli organi di polizia stanno procedendo ad ulteriori verifiche di competenza.