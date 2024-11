Cor 7 agosto 2022 Lotta agli incendi: nuovo mezzo a Sennori Il nuovo pick-up dotato di modulo antincendio è stato acquisito dal Comune grazie a un bando della Regione Sardegna che consente alle Amministrazioni pubbliche di ottenere a costo zero i mezzi dismessi dal Corpo forestale regionale



La Compagnia Barracellare di Sennori ha a disposizione un nuovo mezzo per combattere gli incendi. Il nuovo pick-up dotato di modulo antincendio è stato acquisito dal Comune grazie a un bando della Regione Sardegna che consente alle Amministrazioni pubbliche di ottenere a costo zero i mezzi dismessi dal Corpo forestale regionale. Il pick-up, già in buone condizioni, è stato riverniciato, revisionato, brandizzato e reimmatricolato, ed è andato a potenziare il parco macchine della Compagnia Barracellare che dispone ora di 5 mezzi, due antincendio con modulo, un fuoristrada e una Fiat Punto per il pattugliamento dell’agro e un’auto elettrica per i servizi a supporto della Polizia locale nel centro urbano. «In questo periodo climatico particolare, spesso si generano tante emergenze e avere il supporto di più mezzi è fondamentale per intervenire tempestivamente nelle operazioni di prima emergenza, di messa in sicurezza e soccorso», dichiara il sindaco, Nicola Sassu. Il nuovo mezzo antincendio sarà di supporto agli interventi operativi dei Vigili del fuoco e della Forestale, e aiuterà i cittadini sennoresi che dovessero averne necessità.