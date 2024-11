Cor 7 agosto 2022 Crisi idrica: chiusure notturne a Nuoro I quartieri interessati dalla chiusura sono Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros, Furreddu, Santu Predu, Preda Istrada, Sa e Sulis, Seuna, Corso Garibaldi e via adiacenti e monte Ortobene



NUORO - Il progressivo incremento dei consumi conseguenti anche alle temperature particolarmente elevate, hanno determinato una significativa riduzione delle scorte idriche in alcuni serbatoi cittadini. Per recuperare i livelli ottimali negli impianti e ripristinare adeguata pressione in tutta la città è necessario programmare una chiusura notturna dell’erogazione dalle 23 di oggi fino alle 6 della mattina di domani nei serbatoi di Cucullio e di Murrone.



I quartieri interessati dalla chiusura sono Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros, Furreddu, Santu Predu, Preda Istrada, Sa e Sulis, Seuna, Corso Garibaldi e via adiacenti e monte Ortobene.



Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Al momento della ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.