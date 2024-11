Cor 9 agosto 2022 «Deiana in cerca di visibilità, stia tranquilla» Marco Tedde, consigliere regione algherese di Forza Italia, replica all´attacco sulla 4 corsie della parlamentare Paola Deiana: Si tranquillizzi l’on. Deiana, senza clamori, dal 30 giugno, data del mio insediamento, ho avviato interlocuzioni al fine di pervenire alla conclusione del procedimento



ALGHERO - «L’on. Deiana, che di recente ha cambiato casacca politica, ha l’evidente necessità di procurarsi un po’ di visibilità prima della cessazione del mandato parlamentare. Ma lo fa ancora una volta in modo sbagliato, contrabbandandosi come colei che ha messo al sicuro i fondi. È invece risaputo che il suo unico intervento, per il vero più volte dispiegato, è stata la richiesta di informazioni presso gli uffici ministeriali. Un atteggiamento burocratico utile, ma privo di efficienza causale per la realizzazione della infrastruttura. Si tranquillizzi l’on. Deiana, senza clamori, dal 30 giugno, data del mio insediamento, ho avviato interlocuzioni al fine di pervenire alla conclusione del procedimento. E sono ragionevolmente certo che anche l’on. Deiana riceverà le notizie che tutti attendiamo». Lo dichiara Marco Tedde, consigliere regione algherese di Forza Italia, in replica all'attacco sulla 4 corsie della parlamentare Paola Deiana [ LEGGI ].