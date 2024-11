S.A. 12 agosto 2022 Da Regione 2 mln per l´alta formazione 2.018.000,00 di Euro per il Programma di formazione di alto livello “Sardinia HVET 2020-2022, Indirizzi per il finanziamento di executive master negli ambiti di intervento ritenuti prioritari”



CAGLIARI - Approvata la delibera nell’ultima seduta di Giunta, su proposta dell’assessore del lavoro Alessandra Zedda, che stanzia 2.018.000,00 di Euro per il Programma di formazione di alto livello “Sardinia HVET 2020-2022, Indirizzi per il finanziamento di executive master negli ambiti di intervento ritenuti prioritari”.



Due le linee di intervento, così ripartite 1.400.000,00 di Euro per la Linea di intervento a) rivolta ai partecipanti che intendono migliorare le prospettive di inserimento lavorativo presso grandi e medie imprese operanti nel territorio regionale; 618.000,00 Euro alla linea di intervento b) rivolta congiuntamente ai dirigenti e ai dipendenti del Sistema regionale e delle Agenzie accreditate in Sardegna per l’erogazione di servizi per il lavoro e percorsi di formazione professionale degli attori chiave, pubblici e privati, operanti in tale contesto.



La gestione degli interventi ammessi al finanziamento sarà affidata all’Aspal. E’ inoltre previsto che in caso di proposte ritenute ammissibili al finanziamento, le eventuali economie residue di una singola linea di finanziamento posano essere utilizzate per il finanziamento degli executive master dell’altra linea di intervento. La dotazione finanziaria iniziale potrà essere incrementata con ulteriori fondi comunitari derivanti dalla nuova programmazione finanziaria, da trasferimenti statali o da ulteriori stanziamenti che dovessero rendersi disponibili nel bilancio.