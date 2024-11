S.A. 12 agosto 2022 Discoteche abusive, alcool e igiene

Multe e chiusure a Palau e Alghero Serrati i controlli della Polizia nel periodo estivo. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico sanitarie, il possesso delle licenze autorizzatorie e l’osservanza delle norme sugli alcolici



ALGHERO - Serrati i controlli estivi da parte della Squadra Amministrativa della Questura di Sassari coadiuvata da personale del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL, del SIAN, dello SPRESAL e del Servizio Veterinario, dal mese di giugno. Sono state contestate diverse violazioni amministrative ed in alcune circostanze si è proceduto anche alla segnalazione di reati presso le competenti autorità. In particolare i controlli hanno riguardato il rispetto delle norme igienico sanitarie, il possesso delle licenze autorizzatorie e l’osservanza delle norme sugli alcolici.



Durante le verifiche sono state contestate a carico di 2 note attività commerciali di ristorazione presso il centro turistico di Porto Cervo diverse violazioni per gravi carenze igienico sanitarie, con sequestro di alimenti, arrivando persino alla chiusura. Nei centri di Alghero e Palau (Porto Pollo) sono state contestate numerose sanzioni amministrative, procedendo anche alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente per numerose violazioni e, in due casi, con la chiusura delle due discoteche abusive, disposta dall’Autorità Giudiziaria (intrattenimenti danzanti senza autorizzazione, somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni 18, impiego di personale non autorizzato, mancata esposizione delle licenze, buttafuori non autorizzati, ed altre ancora, per diverse decine di migliaia di euro).



Presso il Comune di Palau (Porto Pollo) sono state contestate, a carico di una struttura ricettiva, gravi violazioni inerenti i requisiti di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro, interessanti anche cittadini extracomunitari in pessime condizioni alloggiative. Inoltre, a seguito dell’attività di verifica presso un noto locale di Porto Torres ed a causa di disordini, il Questore di Sassari ha sospeso la licenza per giorni 15 ai sensi dell’art. 100 TULPS. Nel totale, in questa prima parte dell’estate, nella Provincia sono state contestate 72 gravi violazioni commesse da esercizi pubblici, per lo più interessanti attività di trattenimento, svago e danzanti, per un ammontare di oltre centomila euro di sanzioni.