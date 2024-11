S.A. 12 agosto 2022 Serie C: campagna abbonamenti Torres Il 14 agosto, all’ombra dei Candelieri, sarà possibile prenotare una tessera abbonamento nel temporary shop di piazza Tola



SASSARI - La Torres, in città, non passa certo inosservata. È così tanta la “fame”, così forte la voglia di grande calcio, che anche un allenamento congiunto trascina sugli spalti del campo della Lanteri centinaia e centinaia di tifosi. Tifosi che contano i giorni che separano dallo start della serie C, dall’esordio in Coppa Italia e, soprattutto, dall’apertura della campagna abbonamenti. Un abbonamento, un posto allo stadio e la garanzia di poter correre questa stagione entusiasmante al fianco della squadra rossoblù.



Per questo, e in considerazione della grande, grandissima richiesta registrata a riguardo, la società ha scelto di “anticipare” l’apertura della campagna abbonamenti aprendola simbolicamente in un giorno speciale, per tutti i sassaresi e tutti i tifosi della Torres: il 14 agosto, il giorno della Faradda, la giornata in cui Sassari tutta rende omaggio ai suoi alfieri, i suoi Candelieri. Per l’occasione, in piazza Tola (lato Vineria Tola) - a partire dal mattino in contemporanea con le vestizioni e poi a scendere fino a sera, h 10-20 - sarà allestito un temporary shop ove oltre ad acquistare il merchandising ufficiale della Torres sarà possibile “stoppare” al costo di 50 euro, una tessera abbonamento per la stagione 2022-2023 nei vari settori dello stadio (tutto l’impianto sarà infatti numerato), a prezzo intero e ridotto. I biglietti ridotti sono riservati esclusivamente a donne, over 65 e under 18 nati successivamente al 01 gennaio 2004.



Successivamente le operazioni di prevendita proseguiranno nelle giornate del 18 e 19 agosto dalle ore 16 alle ore 19 in zona stadio: presso la Club House del Vanni Sanna (ingresso Via Coradduzza, 2), sarà possibile sottoscrivere le tessere abbonamento. La Curva è la suggestione che avvicina i più giovani allo stadio, calderone ribollente di passione e di entusiasmo, può essere dodicesimo uomo al fianco della squadra assieme all’intero stadio ed è per questo, per far si che proprio a partire dalla curva nuove generazioni di torrresini si avvicinino al rossoblù, che si è scelto di mantenere invariati i prezzi dei biglietti di accesso al settore.



È questo solo un “primo appuntamento” fra la Torres e i suoi tifosi, generato proprio dalla incessante richiesta di accesso alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento soddisfatta dalla società. A breve infatti saranno comunicate ulteriori forme di sottoscrizione, utili al rispondere al meglio alle esigenze delle singole categorie di tifosi e - ci auguriamo tutti - nuovi tifosi del team, rossoblù e dedicate a determinate categorie di supporter. E sarà aperta la vendita dei posti. Fra le novità un "settore nel settore", uno spazio dal forte cuore torresino riservato a chi supporta, sostiene e crede fortemente nel progetto rossoblù: lo chiameremo "Amici della Torres".