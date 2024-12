S.A. 17 agosto 2022 Universitari in bus a 10 euro all´anno Rinnovata la convenzione tra Ersu Sassari e ATP S.p.A. per 1200 abbonamenti annuali ai trasporti pubblici locali a tariffa agevolata



SASSARI - Studiare a Sassari è ancora più conveniente: da quest’anno le e gli universitari si spostano in città con i bus di ATP S.p.A. a soli 10 euro all’anno. Ersu Sassari e Atp hanno rinnovato la convenzione al fine di offrire servizi a costi agevolati agli studenti e studentesse iscritti all’Università di Sassari, al Conservatorio “L. Canepa" e all’Accademia di Belle Arti “M. Sironi”. Grazie all’accordo anche quest’anno sarà possibile abbattere il costo dell’abbonamento annuale per usufruire dei trasporti urbani nel territorio comunale di Sassari.



Il documento - che prevede la sottoscrizione di abbonamenti a tariffa agevolata con validità dodici mesi (primo settembre 2022 - 31 agosto 2023) - è destinata alle studentesse e agli studenti in possesso di ISEE pari o inferiore a 25.500 euro i quali, grazie ad un intervento della Regione Sardegna e al contributo di ERSU Sassari, potranno usufruire del titolo di viaggio annuale al costo di soli 10 euro, anzichè 175 euro. La convenzione offre questa opportunità ai primi 1200 studenti e studentesse in possesso dei requisiti che presenteranno domanda. Esauriti tali contributi, tutti gli altri studenti con un ISEE pari o inferiore a 25.500 euro potranno comunque accedere alla tariffa agevolata riservata alla popolazione studentesca pari a 35 euro, mentre 70 euro per redditi superiori.



Gli studenti e le studentesse che vorranno accedere alla tariffa convenzionata a 10 euro all’anno dovranno compilare e firmare il modulo di autocertificazione (status studente) scaricabile dall’area DOWNLOAD del sito www.atpsassari.it, allegare la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, oltre alla certificazione ISEE inferiore o uguale a 25.500 euro, e recarsi presso l’Ufficio Cassa di ATP S.p.A. in via Caniga 5 a Sassari. Gli sportelli saranno operativi a partire da lunedì 22 agosto: nel mese di agosto saranno aperti al pubblico il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.45 alle 12.00, e il mercoledì dalle 7.45 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00, mentre nel mese di settembre dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30. Già da martedì 16 agosto è invece possibile acquistare direttamente dall’app ATP Sassari, nella sezione dedicata “i tuoi biglietti”, esclusivamente l’abbonamento annuale studenti non in convenzione con Ersu, previo invio della documentazione necessaria ad attestare lo status di studente.