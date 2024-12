S.A. 24 agosto 2022 Tragedia in sella alla Kawasaki, muore 35enne La moto guidata da un 35enne di Alghero, Jona Pasquale Latte, si è scontrata contro un´auto condotta da una 78enne. In corso gli accertamenti per verificare le dinamiche del sinistro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì lungo la Variante del Calich: potrebbe trattarsi di una invasione di corsia



ALGHERO - Un motociclista di 35 anni ha perso la vita mercoledì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla statale 291 dir della Nurra (al chilometro 3), lungo la variante dei Calich, ad Alghero. Il giovane rimasto vittima dell’incidente stava percorrendo la strada in direzione di Alghero.



La sua moto si è scontrata contro un'auto, senza lasciare scampo al centauro algherese. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi, i vigili del fuoco e il 118 di Alghero. Rallentamenti alla viabilità si sono registrati in tutta l'area interessata dal tragico episodio.



Stando alla prima ricostruzione sull'accaduto, la Nissan su cui viaggiava una donna di 78 anni è piombata sulla Kawasaki 750 di Jona Pasquale Latte (Facebook) dopo una invasione di corsia. La donna risulterebbe indagata per omicidio colposo.



ultima modifica ore 10.55