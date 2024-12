S.A. 31 agosto 2022 Omaggio ad Alghero a Pierpaolo Fadda Domenica 4 settembre uno spettacolo dedicato a Pierpaolo Fadda, poeta e giornalista precocemente scomparso per leucemia, intitolato "Inno alla Vita. Parle e Musica"



Ad Alghero, domenica 4 settembre alle 18.00, nella splendida cornice del giardino di Villa Mosca, in via Gramsci 17, ci sarà uno spettacolo dedicato a Pierpaolo Fadda, poeta e giornalista precocemente scomparso per leucemia, intitolato "Inno alla Vita. Parle e Musica". L'evento, presentato da Emma Fenu, studiosa di storia delle Donne e presidente dell'associazione culturale "Cultura al Femminile", vedrà l'alternarsi sul palco degli esponenti della politica e della cultura locale: Mario Conoci, sindaco; Marilena Rimini, presidente dell'Ail di Sassari; Marisa Castellini, presidente dell'Università delle tre Età di Alghero; Pier Bruno Cosso, scrittore, recensore e socio fondatore di "Cultura al Femminile"; Francesca Arca, giornalista; Maria Piras, poetessa.



Nel corso della serata saranno premiate Laura Saija e Debora Porfiri, vincitrici del concorso letterario in prosa e poesia, promosso da "Cultira al Femminile" in collaborazione con "Gli scrittori della porta accanto", giunto al IV anno e dedicato a Pierpaolo Fadda.

Dal conocorso è stata edita una antologia, "Segreti di Carta", il cui ricavato delle vendite sarà devoluto all'Ail. Per l'occasione ,anche il nuovo cd di Antonello Colledanchise, "Com se'n vola lo temps" contribuirà alla causa benifica.



Non mancheranno esibizioni musicali di pregio coordinate dal prima citato Antonello Colledanchise, direttore artistico e cantautore; sul palco anche Susanna Carboni, musicista e cantante; Riccardo Moni, musicista; Raffaele Podda, musicista; Gian Mario Virdis, cantautore, Denise Gueye, cantante.