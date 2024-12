Cor 31 agosto 2022 Piove, esplodono i tombini ad Alghero Disservizi in molte zone urbane a causa dell´acquazzone che si è abbattuto sulla Riviera del Corallo. Sistema fognario in tilt in Pizza Sulis, allagamenti al Lido e in zona porto



ALGHERO - Sulla città di Alghero dopo mesi di siccità, afa e caldo torrido si abbatte un violento acquazzone e manda in tilt gran parte del sistema idrico-fognario urbano. Problemi soprattutto in centro storico, dove alcuni tombini hanno riversato acque nere sulla carreggiata e la piazza, prima di perdersi in mare. Disservizi registrati anche nella zona portuale e al Lido, con allagamenti diffusi e strade impraticabili.



Nella foto: il tombino di via Kennedy