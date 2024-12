S.A. 1 settembre 2022 Festa de Les Maries a La Speranza Dal 5 al 7 settembre l’appuntamento presso la chiesa medievale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa. Il programma



ALGHERO - La Festa de Les Maries dopo due anni di pausa ritorna con una intensa programmazione non solo religiosa, ma anche civile. Dal 5 al 7 settembre l’appuntamento presso la chiesa medievale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa (SP105 - km 6) è alle ore 18:00 per il triduo di preparazione alla Festa.



Mercoledì 7, il programma continua alle ore 20:00 con la Gara gastronomica “Los plats de la marina i de la campanya”, a cura dell'associazione culturale Saber i Sabor, presentata dal direttore artistico Ignazio Chessa. Per le iscrizioni contattare i numeri 3495748449 o 3473455464. Alle ore 21:30 il Karaoke con Manuel Maltana.

Il giorno della festa, giovedì 8 le Sante messe sono alle ore 9.00 e 10.30, mentre alle ore 18.00 la Messa solenne, sarà seguita dalla Processione con la benedizione dei campi, accompagnata dalla

Banda Musicale Antonio Dalerci.



Dalle ore 21.00, inizia la serata musicale curata dalla Plataforma per la Llengua, con in concerto di Mans Manetes. L’Alguer, paraules, cançons i veus de minyons, a cura del coro di bambine e bambini, diretta dal maestro Claudio Gabriel Sanna. Alle ore 22:30 il concerto di presentazione del secondo volume del disco Mirau que sem anant i mirant, Cançons de taverna de l’Alguer, con Claudio Gabriel Sanna (voce e chitarra) & el Rall Grup con Meritxell Gené (voce e chitarra)

Salvatore Maltana (contrabbasso), Dario Pinna (violino), Marc Serrats (voce e chitarra), Paolo Zuddas (percussioni), Josep Maria Cols (piano e fisarmonica). Il gruppo presenterà il secondo volume Mirau que sem anant i mirant.



I festeggiamenti si chiuderanno con il concerto (h 23.30) del gruppo Arbre del Peix, amb Michelangelo Corbia (chitarra), Andrea Donapai (voce e chitarra), Ignazio Caruso (basso) e Sergio Intelisano (batteria). La formazione ha vinto quest’anno la prima edizione del CantAlguer,

concurs per joves cantautors de l’Alguer, con la canzoni Mos resta sol la nit. Una programació attenta alla cultura e lingua catalana di Alghero, uno spazio di autentica fede ed algheresità. La festa è organizzata dal Comitato 2022, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.