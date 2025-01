Cor 20 settembre 2022 San Miquel: Prosegue stagione straordinaria Questa mattina, dopo numerose anticipazioni nel corso dell´estate, la presentazione ad Alghero degli eventi e concerti per i festeggiamenti del Santo Patrono. Le immagini integrali della conferenza stampa svoltasi al Quarter



ALGHERO - La programmazione musicale e culturale non si arresta col cartellone del San Miquel Festival. Questa mattina, dopo numerose anticipazioni nel corso dell'estate, la presentazione del degli eventi e concerti alla presenza del sindaco Mario Conoci, dell'assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco e del presidente della Fondazione Andrea Delogu con Sara Govoni.



Federico Perrotta in "La Banda" con la Banda Musicale A. Dalerci (28 settembre), Filippo Graziani in Ivan 25, dedicato ad Ivan Graziani (29 settembre), Bandabardò & Cisco (30 settembre), Mara Sattei (1 ottobre). In mezzo il Sardinia Film Festival con proiezioni da ventidue paesi del mondo, opere inedite e ospiti internazionali. Sul versante più strettamente popolare, la Santa Messa che ritorna nella chiesta del Patrono, il 29 settembre (ore 18.30), alla presenza del Vescovo padre Maria Morfino.



Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant Miquel, il Santo Patrono della città di Alghero: un ricco programma quest'anno sostenuto dalla Camera di Commercio nell'ambito del programma quadro Salude&Trigu, realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali regalerà nei prossimi giorni momenti imperdibili. Per maggior informazioni sugli eventi in programma, prenotazione ingressi e acquisto biglietti è possibile consultare la pagina dedicata all'evento sul sito Alghero Turismo.