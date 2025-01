S.A. 23 settembre 2022 Turismo culturale, candidature per imprese sarde Prorogata al 26 settembre la scadenza per partecipare con la Camera di Commercio alla BITC 2022 Mirabilia di Genova



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari promuove la partecipazione delle imprese del settore turismo alla Borsa internazionale del turismo culturale in programma alla Borsa Valori di Genova il 17 e 18 ottobre 2022. Un evento BtoB, promosso in collaborazione con Unioncamere, che rientra nelle azioni di Mirabilia Network, l’associazione che mette in rete 18 enti camerali – tra cui la Camera di Commercio di Sassari – nata per valorizzare luoghi inaspettati di significato storico, culturale e ambientale nei siti patrimonio dell’Unesco.



La BITC – Borsa internazionale del turismo culturale – coinvolgerà in incontri BtoB gli imprenditori del settore turistico (tour operators, agenzie di viaggio, albergatori e agenzie di incoming, ecc.) e 50 buyers esteri (operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel, ecc.).



Le imprese interessate dovranno prendere visione della circolare informativa allegata, contenenti programma, servizi offerti, requisiti e modalità di adesione per ciascun evento (iscrizione esclusivamente tramite form online inserito nelle circolari informative). La selezione avverrà, previa verifica dei requisiti, sulla base dell’ordine d’arrivo delle domande di partecipazione. Per candidarsi c’è tempo sino al 26 settembre 2022.