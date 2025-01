S.A. 26 settembre 2022 Basket femminile, ad Alghero la Final Four Un trofeo di grande prestigio giunto alla sua 27° edizione che Alghero ospita il 27 e 28 settembre nell´ambito degli eventi dei festeggiameni di Sant Miquel



ALGHERO - Saranno la Famila Wuber Schio, Gesam Gas&Luce Lucca, Virtus Segrafredo Bologna e Passalacqua Ragusa a contendersi nella final four di Alghero la Supercoppa Italiana che assegnerà il primo trofeo stagionale di Lega basket femminile. Un trofeo di grande prestigio giunto alla sua 27° edizione che Alghero ospita il 27 e 28 settembre nell'ambito degli eventi dei festeggiameni di Sant Miquel.



Domani, alle 10:00 a Porta Terrà si terrà la presentazione della final four, con il Sindaco Mario Conoci che avrà al suo fianco il Presidente della Lega Basket Massimo Protani e due giocatrici di ciascuna squadra che insieme all'Assessore allo Sport Maria Grazia Salaris e al Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu presentarenno l'evento vedrà affrontarsi sul parquet del PalaManchia di Alghero le migliori realtà della pallacanestro femminile.



Nella foto: il sindaco Conoci e l'assessore allo Sport Salaris