Cor 27 settembre 2022 Budruni presenta il nuovo libro su Alghero Presentazione del libro “Alghero. Il Fascino della storia“ di Antonio Budruni. Consigliata, come di consueto, la prenotazione al numero della libreria, 079980496. Nel corso della serata, assieme all’autore, interverranno Laura Viglietto e Pinuccia Sechi



ALGHERO - Gli appuntamenti di settembre della libreria Il Labirinto Mondadori organizzati in collaborazione con il Ristorante Movida si concludono con la presentazione del libro “Alghero. Il Fascino della storia“ di Antonio Budruni. L'iniziativa, inserita in occasione della settimana di festeggiamenti per San Michele, patrono della città, si terrà venerdì 30 settembre alle 19,30 in piazza Pasqual Gall.



Il fascino della storia di Alghero è custodito nel suo territorio, tra la terra e il mare. La grotta Verde ha conservato segni e reperti dei primi esseri umani sbarcati nell’isola. A ridosso dell’ampia insenatura che domina la città, sono ancora evidenti gli ipogei preistorici e le magnifiche torri nuragiche.



Il golfo di Porto conte, forse il più grande porto naturale dell’intero Mediterraneo, ci narra le vicende di popoli che, dall’antichità ai giorni nostri, hanno trovato riparo e conforto nel suo seno. Una storia affascinante e fascinosa di una città che naque dai Doria di Genova nel medioevo e che poi divenne colonia catalana e che, ancora oggi, non ha abbandonato la lingua dei suoi antichi dominatori. Una storia intensa, ricca di vissuto. Una storia che questo libro vuole rendere nota a tutti coloro che amano la propria terra e anche a chi la visita per le sue bellezze. Una delle quali rappresentata, senz’altro, dal fascino della storia.