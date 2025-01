video Cor 29 settembre 2022 Supercoppa A1 femminile Alghero

La Famila Schio schiaccia Bologna



La Famila Schio inizia al meglio la nuova stagione agonistica. Le vicentine si sono aggiudicate la Supercoppa italiana Techfind Città di Alghero, nella final four disputata in Riviera del Corallo battendo con facilità 86-58 la Virtus Bologna. Ndour MVP della manifestazione. Le immagini della festa e la premiazione alla presenza del sindaco di Alghero, Mario Conoci La Famila Schio inizia al meglio la nuova stagione agonistica. Le vicentine si sono aggiudicate la Supercoppa italiana Techfind Città di Alghero, nella final four disputata in Riviera del Corallo battendo con facilità 86-58 la Virtus Bologna. Ndour MVP della manifestazione. Le immagini della festa e la premiazione alla presenza del sindaco di Alghero, Mario Conoci Guarda e condividi il video su Alguer.tv