Alghero Bike school prima a Pattada

PATTADA - Grande prestazione dei piccoli bikers dell’ Alghero Bike. Sabato scorso a Pattada, per il 6° Memorial Francesco Tola, i giovani ciclisti hanno conquistato il primo posto sul podio seguiti da SC Pattada 2° posto, Terranova Fancello Cicli di Olbia 3°, Pedale Siniscolese e Ajo Ergen Team di Sassari 4° e 5° posto. Inoltre domenica si è tenuta la Crosscountry di Montevecchio, ultima prova circuito DAMA, dove si sono classificati, per Allievi del primo anno, al 4° posto Mattia Solferino, e Gabriele Carboni 5° posto negli Allievi secondo anno, un po di sfortuna per Gabriele Langella che ha dovuto sospendere la sua gara per un problema meccanico.