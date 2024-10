Cor 5 ottobre 2022 Schianto nel centro di Porto Torres Non si segnalano feriti, illesi i conducenti dei due mezzi. Sul posto presenti il personale del 118 e Carabinieri della locale stazione. L´incidente ha coinvolto una vettura e un camion



PORTO TORRES - I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata odierna (mercoledì) in occasione di un incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Porto Torres. Intorno alle 18, la Sala Operativa del Comando ha ricevuto richiesta di intervento: per cause da accertare, una vettura è andata ad impattare su di un camion. Non si segnalano feriti, illesi i conducenti dei due mezzi. Sul posto presenti il personale del 118 e Carabinieri della locale stazione.