Al Parco si tira dritto, approvate le linee guida

Sul tema, bocciata con 5 favorevoli e 9 contrari la proposta di Raimondo Cacciotto di sospendere i lavori, incontrare in assemblea le borgate e tornare in aula per approvare le linee guida. I lavori, avviati poco dopo le 17.30 odierne (mercoledì), si sono conclusi alle 20. ALGHERO - Alla fine arriva la votazione e l'approvazione delle linee guida. L'assemblea del Parco di Porto Conte questa volta, sempre in numero esiguo e in seconda convocazione, riesce a riunirsi a Tramariglio e dare il via libera al documento che avvia l'iter per la definitiva approvazione del piano del parco, lo strumento principale di programmazione del territorio, di cui l'Azienda speciale è ancora sprovvista.Le linee guida vengono approvate con 9 voti a favore e 5 contrari. Approvato anche un emendamento a firma di Nunzio Camerada sulla partecipazione dei soggetti portatori d’interesse (9 voti a favore e 5 astensioni). Il punto, infatti, era stato aspramente contestato dai residenti dell'agro e della città di fondazione di Fertilia col rigetto totale del documento , con i rispettivi Comitati che accusavano i vertici di Casa Gioiosa di mancata condivisione e partecipazione alle scelte [ LEGGI ].Sul tema, bocciata con 5 favorevoli e 9 contrari la proposta di Raimondo Cacciotto di sospendere i lavori, incontrare in assemblea le borgate e tornare in aula per approvare le linee guida. I lavori, avviati poco dopo le 17.30 odierne (mercoledì), si sono conclusi alle 20.