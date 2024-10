Cor 6 ottobre 2022 Esordio positivo in C1 per la Futsal Alghero Buona la prima in campionato per la Futsal Alghero che sabato scorso, al palazzetto dello sport di Usini, ha battuto 6-3 la Dym Sport. Sabato trasferta a Serrenti



ALGHERO - Vittoria mai in discussione per i giallorossi di Rino Monti, che soltanto nella ripresa hanno concesso qualcosa in più ai mai domi avversari, seppure a risultato praticamente acquisito. A segno Idili e Fiori, entrambi autori di una doppietta, Pica e Daniele Pilo. Un successo che dà fiducia a una squadra in parte nuova ma che punta anche in questa stagione a ben figurare in serie C1.



Nel prossimo turno Idili e compagni giocheranno sul difficile campo del Parco Cross Città di Serrenti, formazione neopromossa nel massimo campionato regionale. L’esordio al Pala Manchia sarà invece il prossimo 14 ottobre contro lo ZB Iron Bridge, già affrontato in Coppa Italia.