Cor 6 ottobre 2022 «Peru il garante delle Borgate» «Colpo di mano, tra debolezze e difficoltà»

«Ora si avvia il processo di partecipazione»

«Polemiche infondate per rallentare lavori» «Finalmente approvate le linee guida del Piano del Parco di Porto Conte, Forza Italia al fianco delle Borgate». Il gruppo consiliare interviene all´indomani dell´assemblea svoltasi a Casa Gioiosa e assicura il massimo coinvolgimento mettendo a disposizione l´assessore Antonello Peru



ALGHERO - «Forza Italia esprime soddisfazione e plaude all’approvazione delle linee guida del Piano del Parco Regionale di Porto Conte, proposte dal Direttivo del quale è parte integrante l’esponente azzurra Lina Bardino e integrate dall’emendamento presentato dai membri dell'Assemblea che in Consiglio Comunale rappresentano Forza Italia, che formalizza e garantisce la partecipazione attiva delle Borgate alla redazione del Piano, strumento atteso da oltre un decennio ed essenziale per la pianificazione e programmazione del territorio». Così il gruppo consiliare Azzurro, all'indomani dell'assemblea svoltasi a Casa Gioiosa.



«Questo emendamento si inserisce nel solco di una lunga serie di azioni sostenute da F.I. - si legge nella nota - sempre attenta alle esigenze delle borgate, e fra quelle programmate dal partito azzurro, fra le quali le importanti opere pubbliche di manutenzione straordinaria della viabilità dell’agro che l’Assessorato alle opere Pubbliche avvierà nei prossimi mesi. Sono state ascoltate e recepite le indicazioni dei comitati di Borgata, e soprattutto di quello della Nurra che lamentava la totale assenza di una norma che permettesse a chi, come loro, meglio conosce le problematiche dell’agro su cui insiste il Parco e può dare un fattivo contributo alla valorizzazione dell’area».



«Ora il percorso che condurrà alla redazione di questo importante strumento dovrà necessariamente vedere coinvolti i rappresentanti delle Borgate che avranno come interlocutore privilegiato anche Antonello Peru, l’Assessore con delega alle Borgate, in qualità di omogeneizzatore e di garante delle loro istanze. A breve prenderanno il via presso l'Assessorato Manutenzioni e lavori Pubblici una serie di incontri con i rappresentanti dei comitati allo scopo di presentare all’Ente Parco un documento programmatico condiviso» chiude la il gruppo consiliare costituito da Nunzio Camerada, Tatiana Argiolas, Peppinetto Musu e Gianni Spano.