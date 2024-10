video Cor 11 ottobre 2022 Mariotti: Lavoro sprint, adesso la rotatoria Oggi la consegna dei lavori nell´area Don bosco-Mariotti, all´ingresso della città di Alghero. Presente il sindaco Mario Conoci con la vice Giovanna Caria e gli assessori Peru (opere pubbliche) e Piras (Urbanistica), i colleghi di giunta e numerosi consiglieri comunali. Le loro parole







Ma la consegna dell'opera segna anche un punto di svolta per l'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conoci, oggi presente con la giunta comunale al completo e numerosi consiglieri di maggioranza: un'iniezione di fiducia importante, in un momento particolarmente difficile del mandato, quando alla conclusione mancano meno di due anni.



ALGHERO - La realizzazione della nuova area d'ingresso alla città di Alghero porta con se alcune importanti novità: migliora la viabilità complessiva in attesa della nuova rotatoria di prossima costruzione tra la via XX Settembre e via Barraccu; cresce sensibilmente la fruibilità degli spazi con stalli per le automobili a servizio delle attività commerciali limitrofe, del vicino cimitero e delle scuole.

Ma la consegna dell'opera segna anche un punto di svolta per l'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conoci, oggi presente con la giunta comunale al completo e numerosi consiglieri di maggioranza: un'iniezione di fiducia importante, in un momento particolarmente difficile del mandato, quando alla conclusione mancano meno di due anni.

L'opera pubblica, infatti, a differenze delle numerose in itinere - molte delle quali perfino bloccate a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime ed incontro a ridefinizioni contrattuali - è stata interamente ideata, progettata, appaltata e finanziata all'interno della consiliatura. «Dove prima c'era polvere e incuria, oggi spazio a servizi per i cittadini. Si lavora per completare l'ultimo tratto fino alla rotatoria» il commento in occasione della consegna cantiere.