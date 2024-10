Cor 11 ottobre 2022 Sla e sport: seminario a Oristano All´evento formativo prenderanno parte la responsabile del Pronto Soccorso dell´Ospedale Sirai di Carbonia, dottoressa Viviana Lantini, il giornalista Vittorio Sanna, il presidente dell´Odg Sardegna, Francesco Birocchi, il consigliere nazionale USSI, Mario Frongia e il presidente USSI Sardegna, Paolo Mastino



ORISTANO - Organizzato dall’Ussi Sardegna (Unione Stampa Sportiva Italiana) con la collaborazione dell'Ussi nazionale, dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna, dell'Associazione “Sturmtruppen” e con il supporto di Medianet, si terrà venerdì 14 ottobre 2022 dalle 14 alle 17 al Lù Hotel di Carbonia, il seminario di formazione per giornaliste e giornalisti “SLA e Sport: due mondi opposti ma connessi. Il linguaggio giornalistico come tratto d'unione”. All'evento formativo prenderanno parte la responsabile del Pronto Soccorso dell'Ospedale Sirai di Carbonia, dottoressa Viviana Lantini, il giornalista Vittorio Sanna, il presidente dell'Odg Sardegna, Francesco Birocchi, il consigliere nazionale USSI, Mario Frongia e il presidente USSI Sardegna, Paolo Mastino.



Il pomeriggio sarà dedicato al tema della SLA alla quale il mondo del giornalismo cerca di approcciare non solo con tutta la delicatezza possibile nell'affrontare i temi legati alla malattia, ma offrendosi come prezioso strumento per consentire a chi ha contratto la terribile malattia, di poter continuare a comunicare con il mondo esterno. Un aspetto sociologico e di inclusione al quale sulla quale la stampa si è mostrata sempre molto vicina e che, in occasione del seminario, darà conferma di tutti questi aspetti. Partendo dai profili medico-sociali, il tema del rapporto tra l'attività sportiva e una malattia che porta lentamente alla paralisi di tutti i muscoli del corpo, si arriverà alla testimonianza di chi ha vissuto da vicino la situazione di un malato di SLA.



Prenderà parte all'iniziativa anche Renato Scanu, “l'inviato speciale” che dopo aver dedicato tutta la sua vita per la passione verso il giornalismo e le radiocronache, è stato colpito dalla SLA. La malattia, però, non gli ha impedito di continuare a coltivare l'interesse per il mondo del calcio e dello sport in generale, ma soprattutto non ha messo fine alle sue cronache sportive che, con l'aiuto di un comunicatore digitale, proseguono senza sosta. Una dimostrazione di grande forza di volontà per chi ha subito un duro colpo sia nel fisico che nella mente, ma che nonostante tutto ha deciso di non arrendersi e soprattutto di non abbandonare la sua passione per la cronaca sportiva.