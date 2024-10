Cor 11 ottobre 2022 Femminicidio di Speranza Ponti

Parti civili, richiesta milionaria Speranza Ponti, era stata uccisa il 5 dicembre 2019 ad Alghero, all´età di 49 anni. Delitto per cui è imputato il suo compagno, Massimiliano Farci. Richiesta di risarcimento delle parti civili ma l'imputato risulterebbe nullatenente



SASSARI - 2 milioni di euro per la famiglia di Speranza, più 600mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva: 200mila a ciascuno dei genitori, 120 mila per la sorella e 80 mila per il cognato di Speranza. E' la richiesta di risarcimento avanzata in Corte d'Assise di Sassari dall'avvocato della famiglia Ponti, l'algherese Stefano Carboni. A cui si è aggiunta la richiesta dall'altro avvocato di parte civile, Edoardo Morette, che rappresenta l'ex marito della vittima: 350mila euro e una provvisionale di 100 mila euro. Nessun dubbio sulla colpevolezza dell'uomo da parte dei due avvocati di Alghero: Speranza Ponti, era stata uccisa il 5 dicembre 2019 ad Alghero, all'età di 49 anni. Delitto per cui è imputato il suo compagno, Massimiliano Farci, per il quale i pm Beatrice Giovannetti e Angelo Beccu hanno chiesto la condanna all'ergastolo più 18 mesi di isolamento diurno [ LEGGI ].