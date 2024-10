Cor 13 ottobre 2022 Sospesa a Porto Torres la raccolta della plastica Enormi disservizi all´orizzonte: Differenziata, sospesa anche a Porto Torres la raccolta della plastica. Le parole dell´assessore all´Ambiente Massimiliano Ledda



PORTO TORRES - Come sta accadendo in molti centri del Nord Sardegna, a iniziare da Sassari, anche a Porto Torres si registrano dei disagi nella raccolta differenziata dei rifiuti. Il disservizio temporaneo è dovuto a due eventi: da un alto, l'incendio che ha interessato l'impianto di Truncu Reale di proprietà della Gesam e, dall'altro, la momentanea chiusura dell’impianto di Tergu. Di conseguenza, in attesa di sviluppi, per alcuni giorni nella città turritana sarà sospesa la raccolta della plastica per le sole utenze domestiche. «Si tratta di un grande disagio dovuto a due diverse emergenze su cui il Comune di Porto Torres non ha potere di intervento - spiega l'assessore all'Ambiente Massimiliano Ledda - stiamo comunque cercando strade alternative e chiediamo alla cittadinanza di collaborare non lasciando la plastica per strada. Stiamo facendo di tutto perché il disagio duri pochi giorni».