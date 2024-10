S.A. 14 ottobre 2022 Infrastutture: tavola rotonda a Sassari Martedì 18 ottobre l’evento dal titolo “Le priorità infrastrutturali del sistema economico della Sardegna” organizzato dagli enti camerali di Sassari, Cagliari-Oristano e Nuoro, con Uniontrasporti



SASSARI - Si terrà martedì 18 ottobre, nella sede della Camera di Commercio di Sassari, l’evento dal titolo “Le priorità infrastrutturali del sistema economico della Sardegna” organizzato dagli enti camerali di Sassari, Cagliari-Oristano e Nuoro, con il supporto tecnico scientifico di Uniontrasporti. L’appuntamento di Sassari è la decima tappa di un Roadshow sui temi infrastrutturali che tocca i 19 territori che aderiscono al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere attraverso il Fondo di Perequazione 2019-2020.



L’evento sarà l’occasione per presentare il “Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Sardegna” un documento che raccoglie i fabbisogni infrastrutturali e le priorità di intervento emerse dal confronto con le imprese sarde e più in generale con il sistema economico isolano. Apriranno i lavori e approfondiranno i numerosi temi, Stefano Visconti, presidente di Unioncamere regionale e della Camera di commercio di Sassari, Maurizio De Pascale, presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano e Agostino Cicalò presidente della Camera di commercio di Nuoro. Il Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Sardegna sarà illustrato da Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti. Successivamente, Iolanda Conte, Project Manager di Uniontrasporti, presenterà i primi risultati di uno studio sulla prefattibilità di una rete ferroviaria regionale efficiente e di supporto alla mobilità di persone e merci.



Completeranno la parte tecnica gli interventi di Cristiano Erriu, segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano e Pietro Esposito, segretario Generale della Camera di commercio di Sassari che parleranno delle tematiche particolare interesse per il sistema camerale sardo, e di Mauro Coni, professore associato dell’Università di Cagliari. Seguirà un dibattito aperto con gli stakeholders del mondo economico, associativo e istituzionale. La conclusione dei lavori sarà affidata ad Aldo Salaris, assessore dei Lavori Pubblici Regione Autonoma della Sardegna. Modererà Antonello Fontanili, Direttore di Uniontrasporti.



Nella foto: Aldo Salaris