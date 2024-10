S.A. 14 ottobre 2022 Aziende Nord Sardegna a Genova Il nord Sardegna sarà presente con una delegazione e 14 imprenditori del settore turistico e agroalimentare per promuovere il territorio alla X Borsa del Turismo Culturale e la V Borsa del Food&Drink



SASSARI - Ambiente, cultura, turismo e innovazione saranno i protagonisti al Palazzo della Borsa Valori di Genova che ospita la X Borsa del Turismo Culturale e la V Borsa del Food&Drink entrambe organizzate dal network Mirabilia il 17 e 18 ottobre. E il nord Sardegna sarà presente con una delegazione e 14 imprenditori del settore turistico e agroalimentare per promuovere il territorio.



Alla Borsa del turismo culturale parteciperanno Travel Motus, Consorzio Golfo dell’Asinara, Sa Fiorida, Sole Vacanze, Hotel Felix, ScopriSardegna SRL e Scoprisardegna soc. cooperativa. A quella del food & drink prenderanno parte: Tenute Sella, azienda agricola Montespada, azienda agricola Deaddis, azienda agricola, F.lli Pinna, Tenute Rossini S.S.A., Bon Bons Dolci Sardi, Locanda Murales. Il network – costituito da Unioncamere nazionale e che lega 18 Camere di Commercio per valorizzare aree accomunate per rilevanza storica, culturale ed ambientale – sottoscriverà il documento nell’ambito di un evento dal titolo “Turismo sostenibile come motore per raggiungere la neutralità climatica”, in una giornata in cui il sistema camerale sarà protagonista.



«Mirabilia rappresenta un network capace di dare un importante valore aggiunto alle proposte di qualità che tutto il nostro territorio è in grado di esprimere- è il pensiero del presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti – ed essere presenti a Genova con i nostri imprenditori rappresenta un passaggio importante. Mirabilia ci consentirà di agire su nuovi canali di promozione e commercializzazione delle nostre destinazioni che hanno tutte le caratteristiche per essere competitive in ambito nazionale ed internazionale». Inoltre, negli anni della pandemia si è aggiunto un ulteriore filone di intervento, volto a diffondere l’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed efficaci a disposizione delle imprese del turismo: da qui sono nati il premio “Top of the PID – Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni tecnologiche innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il progetto “Connessioni”, volto a creare partenariati tra le imprese 4.0.