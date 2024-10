S.A. 14 ottobre 2022 Casette olio usato ad Alghero: ecco dove Le prime tre "casette" sono state collocate in piazza Antonio Cao, in via Sant´Anna e nei pressi del supermercato Nonna Isa del quartiere di Sant´Agostino. Ogni settimana ne saranno installati ulteriori tre, sino a completare l´intera dislocazione



ALGHERO - Via libera alla delibera di giunta che, su proposta dell'Assessore Montis, prevede il posizionamento di appositi contenitori in città, per la raccolta dell'olio alimentare usato. «Sino ad oggi erano disponibili nei parcheggi di diversi supermercati, ma considerata la necessità di incentivare il conferimento degli oli da cucina, che impropriamente spesso vengono versati negli scarichi, interferendo con il buon funzionamento del sistema di depurazione, si è scelto di posizionare ulteriori 17 raccoglitori tra citta e borgate. - ha dichiarato il delegato dell'Amministrazione Conoci - Si coprono i quartieri scoperti integrando il servizio già presente, per cui le casette dell'olio non saranno collocate se a distanza ragionevole sono presenti supermercati che ne sono dotati. I contenitori sono realizzati con sistema a tenuta stagna, in modo da preservare la pulizia ed il decoro dell'area che li ospita». L' olio dovrà essere conferito esclusivamente con dei contenitori chiusi (le bottiglie di plastica dell'acqua sono l'ideale). Le prime tre "casette" sono state collocate in piazza Antonio Cao, in via Sant'Anna e nei pressi del supermercato Nonna Isa del quartiere di Sant'Agostino. Ogni settimana ne saranno installati ulteriori tre, sino a completare l'intera dislocazione.



Nella foto: l'assessore Andrea Montis