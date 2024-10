S.A. 14 ottobre 2022 Sennori in marcia per i tumori femminili La manifestazione è stata ideata a livello nazionale per sostenere Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori tipicamente femminili



SENNORI - Sennori aderisce alla “Pittarosso Pink Parade”, l’evento organizzato a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica contro i tumori femminili, che si svolgerà il 16 ottobre. A Sennori la camminata rosa inizierà alle ore 10 con partenza dall'ingresso del paese, sulla "Strada statale 200 dell'Anglona", percorrerà il primo tratto della Circonvallazione fino all’incrocio con via Santa Vittoria, per proseguire il percorso nel rione Santa Lucia e culminare nel piazzale del Comune.



Qui, a cura dell’amministrazione comunale, sarà installata la “Panchina rosa” quale simbolo per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione. La camminata proseguirà fino al punto di partenza. L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale, sempre attenta alle tematiche di questa valenza sociale, e la sezione di Sennori della Fondazione Umberto Veronesi, presieduta da Franca Fadda.



La manifestazione è stata ideata a livello nazionale per sostenere Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori tipicamente femminili (seno, utero e ovaio), finanziando la ricerca scientifica d’eccellenza e sensibilizzando sempre più persone, a testimonianza di come l’attività fisica sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.