S.A. 17 ottobre 2022 Temperature estive sino a fine ottobre Il graduale calo si farà sentire dall´inizio della settimana prossima, ma con un nuovo innalzamento delle temperature atteso per l´ultimo fine settimana di ottobre



CAGLIARI - In Sardegna l"estate" meteorologica proseguirà almeno fino a fine mese. Secondo le previsioni le temperature resteranno sopra la media stagionale arrivando a raggiungere, in alcune aree, anche i 30 gradi. Il graduale calo si farà sentire dall'inizio della settimana prossima, ma con un nuovo innalzamento delle temperature atteso per l'ultimo fine settimana di ottobre. La formazione anticiclonica interesserà in maniera più netta prima il medio campidano e il Nuorese, giovedì i picchi di caldo si sentiranno nel Sassarese, venerdì nel nord ovest e sabato nella parte orientale e meridionale dell'Isola.