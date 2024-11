S.A. 19 ottobre 2022 Agente immobiliari: corsi nel Nord Sardegna L’attività didattica, curata da docenti con vasta esperienza sul campo, si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Olbia e Sassari



SASSARI - Sono in fase di completamento le iscrizioni al corso propedeutico obbligatorio finalizzato all’esercizio della professione di Agente Immobiliare. La figura di riferimento, più in generale, è quella dell’Agente di Affari in Mediazione, che comprende sia il settore immobiliare che quello merceologico e dei servizi. L’intervento corsuale è rivolto a tutti coloro che devono prepararsi per acquisire il titolo abilitante previsto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le lezioni si terranno normalmente in orario serale, per quattro giorni alla settimana, in modo tale da agevolare la partecipazione di quanti sono impegnati con il lavoro o lo studio.



L’attività didattica, curata da docenti con vasta esperienza sul campo, si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Olbia e Sassari, ubicate presso le strutture territoriali della Confcommercio. La frequenza del corso per agente immobiliare, la cui obbligatorietà per l’accesso alla professione è prevista in base alla normativa di settore, consente di sostenere il prescritto esame abilitante, a cura della Camera di Commercio.



Ciò al fine di ottenere i requisiti professionali necessari per svolgere l’attività, anche in forma occasionale o discontinua, non solo nel settore immobiliare, ma anche in quello merceologico e dei servizi. L’intervento formativo, autofinanziato ed a numero chiuso, è riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e curato dall’Agenzia Formativa specializzata del Sistema Confcommercio, Performa Sardegna. Gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, la segreteria organizzativa: 079.2599500 (Sassari), 0789.23994 (Olbia), 079.951867 (Alghero), 079.630539 (Tempio Pausania). Indirizzo e-mail: info@performasardegna.it.